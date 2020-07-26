Дегтярев прокомментировал судебный процесс над Фургалом

Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации Хабаровского края

Врио главы Хабаровского Михаил Дегтярев ответил на вопрос по поводу судебного процесса над экс-главой региона Сергеем Фургалом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что судебный процесс должен быть открытым. Таким образом, по словам Дегтярева, граждане смогут увидеть доказательства его виновности или невиновности.

"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать", – сообщил Дегтярев.

Вопрос по поводу открытости судебного процесса врио главе Хабаровского края задали жители Ванинского района. Он находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах.

Сергей Фургал арестован по обвинению в организации ряда убийств предпринимателей в середине 2000-х. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, у следователей нет сомнений по поводу причастности Фургала к этим преступлениям.

20 июля он был отправлен в отставку с поста губернатора Хабаровского края. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы региона отправили Михаила Дегтярева. Он проработает там до 2021 года, на который в Хабаровском крае запланированы выборы.