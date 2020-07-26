Дегтярев прокомментировал судебный процесс над Фургалом

08:20
Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации Хабаровского края
Врио главы Хабаровского Михаил Дегтярев ответил на вопрос по поводу судебного процесса над экс-главой региона Сергеем Фургалом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что судебный процесс должен быть открытым. Таким образом, по словам Дегтярева, граждане смогут увидеть доказательства его виновности или невиновности.
"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать", – сообщил Дегтярев.
Вопрос по поводу открытости судебного процесса врио главе Хабаровского края задали жители Ванинского района. Он находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах.
Сергей Фургал арестован по обвинению в организации ряда убийств предпринимателей в середине 2000-х. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство. По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, у следователей нет сомнений по поводу причастности Фургала к этим преступлениям.
20 июля он был отправлен в отставку с поста губернатора Хабаровского края. На его место в качестве временно исполняющего обязанности главы региона отправили Михаила Дегтярева. Он проработает там до 2021 года, на который в Хабаровском крае запланированы выборы.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: