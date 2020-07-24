Кремль оценил информацию о влиянии извне в связи с ситуацией в Хабаровске

Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
Правоохранительные органы делают свою работу в Хабаровске правильно и корректно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Здесь не нужно докладывать Кремлю, правоохранители на месте делают свою работу, причем делают, согласитесь, весьма корректно и правильно", – отметил Песков.
Так он ответил на вопрос по поводу вероятности организации протестов из-за рубежа. Песков добавил, что подобного развития событий в Хабаровске никто не допустит.
"Безусловно, никто этого и не допустит. На месте правоохранители делают свою работу", – отметил Песков.
Вопрос о возможности влияния на протесты в Хабаровске из-за рубежа возник с заявлением врио главы региона Михаил Дегтярева. Он сообщал, что у него есть оперативная информация, согласно которой протесты подогреваются гражданами иностранных государств.
20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края. В связи с этим в поддержку экс-главы региона в городе были организованы акции поддержки.
В настоящий момент Фургал находится под арестом. Он обвиняется в организации убийств ряда предпринимателей, а также в покушении на убийство.
Дегтярев же, комментируя протесты, выразил надежду, что на улицах Хабаровска скоро восстановятся согласие и мир. Он пообещал, что свет в окне его рабочего кабинета будет гореть до поздней ночи.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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