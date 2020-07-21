Дегтярев надеется, что на улицах Хабаровска скоро восстановятся согласие и мир

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ожидает, что в скором времени на улицах восстановятся согласие и мир. Об этом он сообщил во время представления в новой должности, передает РИА Новости.

Так, Дегтярев в своей первой речи в качестве врио попросил всех членов хабаровского правительства работать. "Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае", – заявил он. Врио губернатора обратил внимание, что готов трудиться днем и ночью.

"Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", – подчеркнул Дегтярев.

Ранее врио главы Хабаровского края представили правительству региона. Дегтярев прибыл в регион утром 21 июля.

До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.

Путин отправил в отставку Фургала 20 июля. Решение принято в связи с утратой доверия президента РФ.