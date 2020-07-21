Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Григорий Куранов представил правительству Хабаровского края врио губернатора региона Михаила Дегтярева, сообщает ТАСС.

Встреча с временным руководителем края проходит в здании регионального кабмина в Хабаровске. Дегтярев прибыл в регион утром 21 июля.

Накануне Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала.

Последнего подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

Сам Фургал вину не признает. Он был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав ЛДПР.

Выборы губернатора Хабаровского края запланированы на 19 сентября 2021 года.