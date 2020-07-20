Выборы главы Хабаровского края состоятся в 2021 году

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Выборы губернатора Хабаровского края запланированы на 19 сентября 2021 года, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", – приводит слова Шевченко РИА Новости.

Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку в связи с "утратой доверия" и предложил Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. С таким предложением президент обратился к депутату Госдумы от ЛДПР во время встречи по видеосвязи.

Дегтярев согласился немедленно вылететь в Хабаровск. Парламентарий взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае и пообещал главе государства выступить с докладом.

Фургала обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов. Обвиняемый заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.

39-летний Михаил Дегтярев родился в Самаре. Он окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав ЛДПР. Уже четыре года Дегтярев занимает пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.