Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в регион.

Как сообщили ТАСС в региональном правительстве, он прилетел в аэропорт Хабаровска. При этом утром 21 июля там проводилась эвакуация. Поступило сообщение, что терминал заминирован.

В результате осмотра ничего обнаружено не было. Представление нового главы региона планируется на 9.00 мск. Ранее Владимир Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровский край.

Это произошло после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.

Сам Фургал вину не признает. Он был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца. Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав ЛДПР.