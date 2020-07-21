Дегтярев назвал свою основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его основной задачей на новом посту являются функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона, сообщает РИА Новости.

"Других задач у меня нет", – подчеркнул он. Также Дегтярев сообщил, что учтет в работе правительства региона обращения местных жителей и критику в его адрес в соцсетях.

Ранее Дегтярев заявил, что не намерен менять команду экс-главы региона Сергея Фургала. По его словам, команда его предшественника имеет право трудиться, поэтому никто в отставку не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств.

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона 21 июля.

До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.

Путин отправил в отставку Фургала 20 июля. Решение принято в связи с утратой доверия президента РФ.