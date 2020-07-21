Врио главы Хабаровского края Дегтярев заявил, что не готов менять команду Фургала

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не планирует менять сотрудников, назначенных экс-губернатором Сергеем Фургалом. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала, ранее задержанного по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Его пост занял депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

На данный момент врио губернатора Хабаровского края прибыл в регион. Его представили правительству субъекта в здании местного кабмина.

Экс-губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском и Алтайском краях в 2004-2005 годах. Вину политик не признал.

