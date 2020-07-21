Песков объяснил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края при назначении Михаила Дегтярева врио губернатора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что глава государства принимал свое решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева.
"Он работал в Думе, поэтому в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР", – передает слова представителя Кремля "Газета.ру".
Песков добавил, что о положительных качествах и богатом опыте Дегтярева говорил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона. Дегтярев прибыл в регион утром 21 июля.
До этого президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала, который подозревается в причастности к деятельности местной преступной группировки.
39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.
Путин отправил в отставку Фургала 20 июля. Решение принято в связи с утратой доверия президента РФ.
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
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