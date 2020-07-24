Дегтярев рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о перестановках в правительстве региона. Об этом сообщает RT.

По его словам, администрацию покинул первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов.

"На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", – рассказал Дегтярев.

Политик добавил, что ждет по почте заявление об уходе от зампреда правительства края Юрия Золочевского.

Кроме того, он отметил, что свой пост покинет еще и советник губернатора Захар Синяговский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что в регионе накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения.

Представитель Кремля обратил внимание, что, безусловно, от общения с гражданами никто не отказывается. По его словам, прежде чем оценивать работу Дегтярева, нужно дополнительное время.

Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.