В Кремле рассказали о первых днях работы Дегтярева в Хабаровском крае

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Представитель российского главы государства Дмитрий Песков рассказал о деятельности Михаила Дегтярева, который временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края. Он находится на данном посту несколько дней, сообщает RT.

"Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона", – поделился пресс-секретарь президента РФ.

Песков обратил внимание, что, "безусловно, от общения с гражданами никто не отказывается". По его словам, прежде чем оценивать работу Дегтярева, нужно дополнительное время.

Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Это произошло после отстранения от должности главы региона Сергея Фургала.

39-летний Дегтярев родился в Самаре. Он закончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета. В 2005 году вошел в состав политической партии ЛДПР.