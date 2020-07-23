Нет сомнения по поводу причастности Фургала к преступлениям – Бастрыкин

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие не сомневается по поводу причастности экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям, в которых он обвиняется. Об этом он заявил в ходе интервью с "Российской газетой".

Бастрыкин отметил, что не может раскрывать все подробности расследования из-за тайны следствия. Глава СК уверен, что следователи собрали все необходимые доказательства причастности Фургала. Среди них Бастрыкин выделил результаты экспертиз и показания свидетелей.

"У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом", – подчеркнул Бастрыкин.

Он отметил, что расследование подобных преступлений – длительный процесс. Бастрыкин сообщил, что ему предшествует объемная оперативная, следственная и аналитическая работа.

Глава СК РФ прокомментировал протесты в защиту Фургала, происходящие в Хабаровском крае. Он отметил, что понимает их, однако, по словам Бастрыкина, достижения Фургала на посту главы региона не освобождают его от уголовной ответственности.

Фургал обвиняется в покушении на убийство. Также ему инкриминируют организацию убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов. Последнее подтвердили те, кто также обвиняется в смерти бизнесменов.

Сам Фургал не признает вину. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября.

20 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Фургала с поста главы Хабаровского края. Его преемником на время до региональных выборов назначен Михаил Дегтярев.