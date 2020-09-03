Арест Фургала продлили до декабря

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала еще на три месяца, до декабря 2020. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря", – огласила постановление судья Евгения Николаева.

В суде также заявили о том, что в настоящее время Следственный комитет России проверяет, причастен ли Фургал к преступлениями в трех регионах на Дальнем Востоке.

Ранее прокурор заявил, что Сергей Фургал руководил группой людей, занимавшейся устранением неугодных ему лиц. Он добавил, что некоторые участники процесса испытывают страх по отношению к Фургалу и его соучастникам. И в настоящий момент данная угроза не ликвидирована, отметил гособвинитель.

Задержанного обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов, а также в покушении на убийство. Эту информацию подтвердили и те, кому также вменяются обвинения.

Сам Сергей Фургал свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.

Однако следователи выдвинули Фургалу обвинение в организации убийства еще одного предпринимателя Евгения Зори.

Ранее суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября. Позднее СК РФ обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Фургала до 9 декабря.

При этом срок следствия по данному делу продлили до 8 ноября. 3 миллиона рублей и две иномарки, принадлежащие обвиняемому, суд арестовал в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.