Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу

14:42
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает ТАСС.
"В Басманный суд поступило ходатайство следователя о продлении Фургалу срока содержания под стражей до 9 декабря", – рассказала собеседница информагентства.
На данный момент Сергей Фургал находится под арестом до 9 сентября.
Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в покушении на убийство. Следствие также рассматривает его причастность к организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов. Фургал вину не признает.
Срок следствия по делу чиновника продлили до 8 ноября. Кроме того, суд в качестве обеспечительной меры арестовал более 3 миллионов рублей и 2 иномарки экс-губернатора.
20 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Фургала с поста главы Хабаровского края. Его преемником на время до региональных выборов назначен Михаил Дегтярев.
Мосгорсуд счел законным арест денег и машин Сергея Фургала
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