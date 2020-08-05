Медведев прокомментировал протесты в Хабаровске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с мнением граждан, которые поддерживают бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, государству необходимо считаться. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление лидер партии "Единая Россия" сделал во время встречи с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня.
Медведев отметил, что у каждого есть право на выражение своей гражданской позиции, при этом форма выражения не должна противоречить законодательству страны.
"Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться. Но сейчас в нынешней ситуации не может быть никакого другого ответа на этот вопрос, как тот, который дается в подобных ситуациях: Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение. Никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта федерации такие обвинения не предъявлялись. Это не означает, что он виновен, это означает только то, что есть такой факт. Виновность – и здесь всем все понятно – определит суд", – подчеркнул Медведев.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в покушении на убийство, а также в организации убийств ряда предпринимателей в начале 21 века. Обвиняемый полностью отрицает свою вину.
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