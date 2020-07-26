Дегтярев планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, передает ТАСС.
Он заявил, что продолжит эффективные программы, начатые его предшественником. В частности, это строительство жилья для бывших воспитанников детских домов, уточнил Дегтярев.
"Я считаю, что это одна из приоритетных тем. Все, что Сергей Иванович на этом поприще сделал, я продолжу", – подчеркнул он, отвечая на вопрос одного из участников встречи.
"Судьба Сергея Ивановича в руках правосудия. Партия ему помогает. Пожелаем им успеха. Москва все услышала, вас вся страна наблюдает. Поэтому я все-таки буду призывать без остановки, чтобы митинги во время режима ограничений не проводить", – добавил Дегтярев, коснувшись темы несанкционированных акций в поддержку Фургала.
Он считает, что судебный процесс должен быть открытым. По словам Дегтярева, так граждане смогут увидеть доказательства виновности или невиновности экс-губернатора.
Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев.
Фургал обвиняется в покушении на убийство. Ему также инкриминируют организацию убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов.
Сам экс-губернатор вину не признает. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин сказал, что следствие не сомневается по поводу его причастности к преступлениям, в которых он обвиняется. Бастрыкин объяснил, что понимает протесты горожан, однако достижения Фургала на посту главы региона не освобождают его от уголовной ответственности.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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