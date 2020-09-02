Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства еще одного бизнесмена

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следователи предъявили обвинение экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"Сегодня следователем Фургалу предъявлено обвинение по дополнительному эпизоду преступной деятельности, а именно в организации убийства предпринимателя Евгения Зори", – рассказала Петренко.

Адвокат бывшего губернатора Хабаровского края Борис Кожемякин не стал комментировать данные сообщения, передает РИА Новости.

"Я дал подписку о неразглашении данных следствия. То, что он не признает вину, – это общая позиция, она осталась с самого начала", – сказал Кожемякин.

Ранее СК РФ обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Фургала до 9 декабря. В настоящее время экс-глава Хабаровского края находится под стражей до 9 сентября.

Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 ноября. Помимо этого, суд принял решение об аресте 3 миллионов рублей и двух иномарок обвиняемого в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.

Фургал обвиняется в покушении на убийство. Также ему инкриминируют организацию убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов. Последнее подтвердили те, кто также обвиняется в смерти бизнесменов.

Сам Фургал не признает вину. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября.