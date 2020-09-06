Фургал рассказал о своей жизни в СИЗО

16:19
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО, сообщает "Московский комсомолец".
По его словам, конфликтов с администрацией изолятора нет. Люди прислали ему больше 200 книг, их выдают по несколько штук, потом забирают и приносят новые.
Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым. "Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем", – отметил экс-губернатор.
Он рассказал, что сокамерников периодически меняют. "Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет", – добавил Фургал.
Бывшего губернатора обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов, а также в покушении на убийство. Эту информацию подтвердили и те, кому также вменяются обвинения.
Сам Фургал свою вину не признает. Адвокат экс-губернатора заявил, что он не виновен, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа.
Однако следователи выдвинули Фургалу обвинение в организации убийства еще одного предпринимателя Евгения Зори.
Ранее суд принял решение продлить арест Фургала еще на три месяца, до декабря 2020.
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