Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

Фото: СК РФ

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова подозревают в организации третьего по счету убийства, сообщает пресс-служба СК.

В ходе расследования уголовного дела об убийстве следствие получило данные о причастности Быкова к совершению преступления.

По данным СК, летом 2004 года в поселке Удачном Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это он пообещал вознаграждение 50 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по факту организации убийства по найму.

Ранее следствие предъявило бизнесмену обвинение в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Якобы Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.