Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины и поджоге квартиры в столице

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Тверской районный суд столицы арестовал Игоря Фефилова, обвиняемого в убийстве мужчины в Тверском районе. Мужчина будет находиться под стражей до 31 мая 2020 года, как передает Агентство "Москва".

"Тверским районным судом Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 мая 2020 года в отношении Игоря Фефилова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"), частью 1 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"), частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – объявили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что полиция задержала приезжего, подозреваемого в организации пожара в квартире и убийстве человека. За время следствия в доме 4 в Угловом переулке был найден труп мужчины, а также следы намеренного поджога.

Проверка показала, что мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в области живота.

Ранее в четверг, 2 апреля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве во время конфликта на парковке столичного торгового центра "Авиапарк". В результате потасовки погиб один человек.

