Обвиняемого в причастности к убийству депутата Сидоровой арестовали на 2 месяца

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Басманный районный суд столицы арестовал на два месяца Максима Цыкалюка, обвиняемого в причастности к убийству депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Трагедия произошла в 2012 году. Вместе с политиком также были убиты ее муж, сын и сестра.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Цыкалюка сроком до 29 мая 2020 года. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), статье 210 УК РФ ("Создание организованной преступной группировки или участие в ней"), статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества")", – заявила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как сообщалось ранее, правоохранителям удалось обнаружить место захоронения тела депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, похищенных в 2012 году. Следствие рассматривает версию о причастности к трагедии членов преступного сообщества "вора в законе" Олега Шишканова.

Суд заочно арестовал пятерых предполагаемых организаторов убийства, состоящих в преступном сообществе. На данный момент они объявлены в международный розыск.

