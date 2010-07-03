Суд заочно арестовал трех человек по делу об убийстве депутата Сидоровой

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Басманный суд столицы заочно арестовал трех из пятерых предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, причастных к убийству депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры в 2012 году, сообщает Агентство "Москва".

Суд удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте Романа Козлова, Сергея Тюричева и Александра Чернышева. Срок ареста установлен в виде двух месяцев со дня их экстрадиции либо задержания на территории РФ.

15 ноября суд рассмотрит ходатайства следствия в отношении Егора Есина и Александра Борзунова. Все пятеро объявлены в международный розыск.

Чернышов, Козлов и Есин обвиняются в умышленном убийстве двух и более лиц, а также в создании преступного сообщества. Бозунову и Тюричеву предъявили обвинение в участии в преступном сообществе.

Ранее правоохранители нашли место захоронения тела депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Сидоровой и членов ее семьи, похищенных в 2012 году.

Следствие полагает, что преступление совершили участники преступного сообщества во главе с Олегом Шишкановым (Шишкан), которого задержали 15 июля на сходке "воров в законе" в Подмосковье.

Шишканова обвиняют по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".