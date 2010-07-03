Правоохранители обнаружили тела убитых в 2012 году депутата Сидоровой и ее семьи

Фото: СК РФ

Правоохранители нашли место захоронения тела депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, сообщает пресс-служба СК.

В частности, обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году: Сидоровой, ее мужа, сына и сестры. По версии следствия, их устранили члены преступного сообщества по указанию Олега Шишканова (Шишкан) за отказ передать земельные участки.

Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина – 10 метров. Раскопки велись на протяжении 12 дней. Тела извлекли на глубине около 4 метров. У двух из них в области головы обнаружены пули, отметили в ведомстве.

По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей.

Видео: СК РФ

По данным СК, Шишкан создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив в нем роли. Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества он возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.

Криминального авторитета задержали в Подмосковье в июле этого года. В сентябре Басманный районный суд продлил арест Олегу Шишканову до 12 декабря.

По версии следствия, Шишканов причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.