Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

13:12
Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Следствие предъявило бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства, сообщает ТАСС.
Предприниматель обвиняется в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
По версии следствия, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Бизнесмен решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.
Организовать преступление Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды – Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. В июле 1994 года они расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко.
Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренкова приговорили к 13 годам заключения.
На допросах свидетели подтвердили факт знакомства Быкова с Наумовым и наличие конфликта между ними. Отмечалось, что Наумов опасался за свою жизнь, носил бронежилет и передвигался на чужом автомобиле.
Следствие получило показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является именно Анатолий Быков. Они указали на бизнесмена как на заказчика преступления только спустя 26 лет, поскольку раньше надеялись на его поддержку. В ходе очных ставок свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания.
Ранее суд Красноярска арестовал Анатолия Быкова. Он останется под арестом до 4 июля.
Бизнесмена Быкова задержали за организацию двойного убийства
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