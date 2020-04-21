Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика

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Суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию, сообщается на сайте СК РФ.

В отношении него вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Симония организовал убийство Иванькова в 2009 году. Тот был расстрелян на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в столице.

Были установлены некоторые соучастники убийства – неоднократно судимый Каха Газзаев, с 2017 года находящийся в тюрьме, и Муртаз Шадания, которому тоже предъявлено обвинение. Первый, считает следствие, предоставил соучастникам винтовку. В момент убийства он был на месте и наблюдал за территорией.

Шадания скрыто следил за Иваньковым. Кроме того, он обеспечил перевозку оружия в Москву.