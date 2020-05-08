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Происшествия

13:11

Суд арестовал бизнесмена Быкова по делу о заказном убийстве

происшествия суды

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Суд Красноярска арестовал предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве, передает ТАСС.

Он останется под арестом до 4 июля. По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова возник конфликт с ним. Вскоре перед автомобилем, в котором ехал бизнесмен, произошел взрыв.

Быков решил, что это организовали конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Следователи считают, это он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову. Непосредственные исполнители убийства, которыми стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков, расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.

Правоохранители приговорили Бакурова к пожизненному лишению свободы. Чучков находится в розыске.

Бизнесмена Быкова задержали за организацию двойного убийства

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