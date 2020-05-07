Бизнесмена Быкова задержали за организацию двойного убийства

11:05
Фото: СК РФ
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали в Красноярске по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Информацию подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, говорится на сайте ведомства.
Как установили следователи, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова возник конфликт с ним.
"Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделали конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить", – заявила Петренко.
По данным следствия, организацию преступления Быков поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову.
Непосредственные исполнители убийства, которыми стали Сергей Бакуров и Владимир Чучков, расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.
До этого сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать и привлечь к уголовной ответственности Бакурова, которого приговорили к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, находящегося в розыске.
Отмечается, что на основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению его задержали, следственные действия продолжаются.
Ранее суд заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Япончика.
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