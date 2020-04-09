СК РФ возбудил уголовное дело по факту расстрела войсками СС жителей Ростовской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по поводу убийства более 30 тысяч жителей войсками СС в 1942-1943 годах в Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Из данных следствия известно, что 11-12 августа 1942 года полиция безопасности, СД и зондеркоманда СС вывезли не менее 27 тысяч человек в район поселка Змиевская балка. Кроме того, в районе шахты имени Красина было расстреляно не менее 3,5 тысячи жителей города Шахты.

Также из архивных материалов следует, что 14 февраля 1943 года немецкие войска участвовали в расстреле не менее 499 человек. Преступление произошло на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области.

После проведения проверки, в которую вошло и исследование архивных материалов, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ("Геноцид").

Ранее следователи сообщили, что планируют изучить анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС на предмет их причастности к преступлениям нацистов.