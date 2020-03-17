СК проверит причастность латышских легионеров СС к преступлениям нацистов

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Следственный комитет РФ изучит анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС, проверив их на причастность к преступлениям нацистов. Об этом, как передает RT, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Доклад, в котором числятся 96 имен ветеранов Латышского легиона СС, подготовил российский фонд "Историческая память" и Фонд поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. В документе говорится, бывшие латышские легионеры на данный момент живут в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

"Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них и легионеры Латышского легиона СС", – сказала Петренко.

Она добавила, что некоторые лица, которые фигурируют в докладе, ранее привлекались к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лациса возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. По версии следствия, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", в которой открыто поддержал действия военных в период ВОВ на оккупированных территориях.

Следователи считают, что Лацис пытался сформировать в обществе мнение о невиновности военнослужащих латышского легиона СС и вывести их из-под ответственности, невзирая на приговор Международного военного трибунала.