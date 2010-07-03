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Москва 24

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10:53

СК возбудил дело против ветерана латышского легиона СС

происшествия

10:53

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В отношении ветерана латышского легиона СС Висвалдиса Лациса возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По версии следствия, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", в которой открыто поддержал действия военных в период Второй мировой войны на оккупированных территориях.

Следователи считают, что Лацис пытался сформировать в обществе мнение о невиновности военнослужащих латышского легиона СС и вывести их из-под ответственности, невзирая на приговор Международного военного трибунала.

Петренко назвала такого рода действия непозволительными и заявила, что желания исказить итоги Второй мировой войны будут "жестко пресекаться". Она отметила, что Следственный комитет и дальше будет продолжать работу по выявлению подобных фактов.

В отношении Лациса возбуждено уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма".

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