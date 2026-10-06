В Шереметьево создали оперативный штаб из-за ограничений воздушного пространства

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В аэропорту Шереметьево организован оперативный штаб в связи с длительными ограничениями в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Штаб начал работу с 02:00 по московскому времени. Авиакомпании оперативно корректируют расписание рейсов на текущие сутки. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать скоплений в зонах вылета.

Если рейс отменен, необходимо обратиться к авиаперевозчику для замены или возврата билета. Производственные службы аэропорта работают в усиленном составе и оказывают содействие пассажирам и авиакомпаниям.

Сейчас аэропорт открыт для приема и выпуска воздушных судов. Статус рейса можно уточнить по официальным каналам авиакомпаний: онлайн-табло, раздел управления бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр или чат-бот, если он есть у перевозчика.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево вводились в ночь на 6 октября из-за угрозы БПЛА в столичном регионе. Меры безопасности затронули также аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский – ближе к утру эти авиагавани также отменили ограничения.

Утром 6 октября Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. В период с 5 октября до 05:00 6-го числа на подлете к столице было уничтожено 134 беспилотника.

