Собянин: еще 19 направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили 19 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб.

В период с вечера 5 октября до 05:00 6 октября на подлете к Москве было уничтожено 105 вражеских беспилотников. При этом всего в сторону Московского региона летели 650 дронов. Большая часть из них ликвидирована силами ПВО на дальних рубежах.

В Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА погиб один мирный житель, еще шестеро получили различные травмы. Зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей в нескольких населенных пунктах. На всех местах ЧП работают экстренные службы, продолжаются работы по устранению последствий.