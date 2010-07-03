Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

09:48
09:48
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Фото: ТАСС/Иван Шагин
Выставка в российском культурном центре в Софии, приуроченная к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма, не имеет ничего общего с внутриполитической ситуацией в Болгарии, заявили в посольстве России.
В дипмиссии подчеркнули, что эта экспозиция направлена лишь на то, чтобы ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами из российских фондохранилищ.
Отмечается, что многие из представленных документов ранее были неизвестны или недавно рассекречены. "Они говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы", – говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали выставку, которая откроется 9 сентября, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Также в МИД страны призвали не считать освобождением Европы борьбу Советского Союза с нацизмом.
Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал у себя в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что агрессия Советского Союза была сопоставима с действиями гитлеровской Германии.
Посольство РФ в Великобритании подобную формулировку назвало неприемлемой. В посольстве также напомнили о роли британских дипломатов в событиях 1939 года, которые "не только попустительствовали захватнической политике нацистов, но и последовательно саботировали предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса".
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