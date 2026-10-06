Ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения введены на фоне атаки БПЛА – в период с 5 октября до 05:00 6 октября на подлете к столице было уничтожено 134 беспилотника. Сергей Собянин также указывал, что на Московский регион летели 650 дронов, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах.

Помимо этого, в связи с длительными ограничениями в воздушном пространстве в Шереметьево создан оперативный штаб. Авиакомпании быстро корректируют расписание рейсов на текущие сутки. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать скоплений в зонах вылета.

