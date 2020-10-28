Предпринимателю Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена

17:16
Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена за 50 тысяч долларов, сообщили в СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Подстрекательство к совершению убийства по найму", – заявили в ведомстве.
22 октября Быков был повторно задержан в связи с подозрением в его отношении в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.
Ранее ему было предъявлено обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. Один из них состоял в преступной группе, которую возглавлял Быков. Он убил их, поскольку считал, что они причастны к взрыву, который произошел перед его автомобилем накануне.
Организовать преступление Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.
В июле 1994 года они расстреляли автомобиль, в котором находились жертвы. Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренкова приговорили к 13 годам заключения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: