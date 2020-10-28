Предпринимателю Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена

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Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена за 50 тысяч долларов, сообщили в СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ "Подстрекательство к совершению убийства по найму", – заявили в ведомстве.

22 октября Быков был повторно задержан в связи с подозрением в его отношении в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.

Ранее ему было предъявлено обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году. Один из них состоял в преступной группе, которую возглавлял Быков. Он убил их, поскольку считал, что они причастны к взрыву, который произошел перед его автомобилем накануне.

Организовать преступление Быков поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.

В июле 1994 года они расстреляли автомобиль, в котором находились жертвы. Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренкова приговорили к 13 годам заключения.