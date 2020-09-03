Бизнесмену Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийств

Фото: СК РФ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийств, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Быков обвиняется по статье "Организация убийства двух лиц". В отношении него расследуются еще два дела по статьям "Руководство преступным сообществом" и "Организация заказного убийства".

Ранее следствие предъявило бизнесмену обвинение в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

По данным СК, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.

Организацию преступления он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. В ходе допроса Татаренков подтвердил свою причастность к преступлению.

В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Далее документы будут направлены в суд для назначения обвинительного заключения.

