Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

Фото: СК РФ

Предпринимателю Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийства двух человек, предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

По версии следствия, Быков "с 1993 по 1995 год с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края, контроля за деятельностью участников преступных групп и извлечения от этого материальной выгоды сплотил вокруг себя организованные преступные группы".

Речь идет как о собственной преступной группе, так и о группах, возглавляемых Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими.

Ранее следствие предъявило бизнесмену обвинение в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

Якобы Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, состоявшего в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков решил, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него возник конфликт с Наумовым.