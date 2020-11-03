Прикованного к кровати пенсионера нашли в квартире задержанного за убийство Маругова

11:03
Фото: СК РФ
Подозреваемый в убийстве бывшего директора завода и владельца "Мясной империи" Владимира Маругова мог заниматься вымогательством квартир у одиноких людей, сообщает СК по Московской области. Причастность задержанного к данным действиям проверяет следствие.
По словам представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, во время обыска в квартире подозреваемого была найдена одна из предполагаемых жертв мошенничества.
"В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве", – рассказала Врадий.
Подозреваемый в убийстве владельца "Мясной империи" был задержан в Подмосковье. От дачи показаний он отказался. Розыск его соучастника продолжается.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с насильственной смертью Маругова. По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные взяли в заложники мужчину и его супругу на территории их домовладения. Они потребовали выдать им хранящиеся в доме деньги.
Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что бизнесмена убили из арбалета, а сами злоумышленники сбежали.
"Московский патруль": "колбасного короля" застрелили из арбалета
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