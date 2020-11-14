Следствие предъявило обвинение мэру Томска Кляйну

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Мэру Томска Ивану Кляйну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновник вину не признал, сообщает пресс-служба СК РФ.

Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал жестким задержание Кляйна, добавив, что подробностями не располагает.