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Общество

14:55

Кремль обратил внимание на жесткие обстоятельства задержания мэра Томска

власть общество

Фото: СК РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал жестким задержание мэра Томска Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Представитель Кремля также добавил, что подробностями он не располагает, сообщает "Газета.ру".

"О всей тяжести подозрений в отношении мэра Томска мне неизвестно. Мы обратили внимание на то, что процесс задержания проходил жестко – прямо во время мероприятия. Думаю, на это повлияла тяжесть вменяемых ему подозрений. Но деталями мы не располагаем", – отметил пресс-секретарь.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Мэра Томска задержали во время селекторного совещания

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