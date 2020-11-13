СК РФ опубликовал видео задержания мэра Томска

Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна сотрудниками ФСБ и следователями. Запись опубликована на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ ведут Кляйна из мэрии в автомобиль СК в наручниках.
Видео: "ВКонтакте"
О задержании Кляйна стало известно утром 13 ноября. Мэра Томска подозревают
в превышении полномочий.
В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.
Кляйн был избран мэром города Томска в 2013 году. Он сменил на данном посту ушедшего в отставку Николая Николайчука.