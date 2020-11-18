СК опубликовал видео следственных действий с Менем

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

В среду, 18 ноября, следствие предъявило обвинение Меню, который ранее занимал должность губернатора Ивановской области. Его подозревают в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств.

По версии следствия, в 2011 году экс-губернатор организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. Было установлено, что благодаря подписанным Менем нормативно-правовым актам на счет ОАО "Ивановский бройлер" было перечислено 700 миллионов рублей под видом займа. Позже эти деньги были похищены со счета предприятия.

Обвинения по делу о растрате также предъявлены первому заместителю председателя правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрию Гришину.

Ранее Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.

