СК опубликовал видео следственных действий с Менем

Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
В среду, 18 ноября, следствие предъявило обвинение Меню, который ранее занимал должность губернатора Ивановской области. Его подозревают в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств.
По версии следствия, в 2011 году экс-губернатор организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. Было установлено, что благодаря подписанным Менем нормативно-правовым актам на счет ОАО "Ивановский бройлер" было перечислено 700 миллионов рублей под видом займа. Позже эти деньги были похищены со счета предприятия.
Обвинения по делу о растрате также предъявлены первому заместителю председателя правительства Ивановской области Павлу Конькову и управляющему директору ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрию Гришину.
Ранее Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.