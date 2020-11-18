СК предъявил обвинение Михаилу Меню в растрате 700 млн рублей

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СК предъявил обвинение аудитору Счетной палаты РФ и экс-губернатору Михаилу Меню в растрате 700 миллионов рублей.

"...задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ", – уточнили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в 2011 году Мень организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. На тот момент он занимал должность главы региона.

В качестве сообщников экс-губернатора называют бенефициаров группы компаний "ПРОДО". Уточняется, что Мень принял ряд региональных нормативно-правовых актов, согласно которым предприятию ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов передали 700 миллионов рублей. Эти деньги на следующий день были похищены преступной группой, отметили в ведомстве.

Обвиняемыми по делу также проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Ранее в среду, 18 ноября, Совет Федерации дал согласие на задержание в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Мень был назначен на должность аудитора счетной палаты в июне 2018 года. Его кандидатуру утвердил Совет Федерации. Также Мень руководил Минстроем с конца 2013 года. В начале 2000-х годов был назначен заместителем мэра Москвы.

