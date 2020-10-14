Суд арестовал адвоката Дениса Пуресева по делу о растрате

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Адвокат Денис Пуресев арестован в Москве по делу о растрате. Соответствующее решение принял Басманный районный суд, сообщает Агентство "Москва".

"В отношении Пуресева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 декабря 2020 года", – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее Пуресев занимал должность зампредседателя правления банка "БФГ-Кредит". По версии следствия, он участвовал в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. Пуресев проходит по делу о похищении из банка 12,9 миллиарда рублей.

Также обвинения предъявлены бывшим сотрудникам кредитного управления банка Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн.

Банк "БФГ-Кредит" лишился лицензии в 2016 году по решению Центрального банка РФ. Он входил в 100 крупнейших российских кредитных организаций по величине активов.