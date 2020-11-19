СК требует арестовать зампредседателя правительства Подмосковья Куракина

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Следователи просят заключить под стражу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Ирину Софинскую.

Также следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владислава Холодкова и Максима Ана. Их подозревают в получении взятки.

Дмитрия Куракина задержали 18 ноября. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки в период работы в Минобороны РФ.

Ранее мэру Томска Ивану Кляйну было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Чиновник вину не признал.

Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы.