Песков заявил, что Путин в курсе ситуации с экс-губернатором Менем

Фото: СК РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе задержания аудитора Счетной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по подозрению в растрате 700 миллионов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, представления о снятии Меня с должности не было.

"Пока большего сказать не можем", – сказал представитель Кремля.

В четверг, 19 ноября, в Басманном суде столицы будет избрана мера пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню.

Меня подозревают в растрате 700 миллионов рублей. Следователи сообщали, что в 2011 году он организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

По версии следствия, Мень принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую якобы организовал Мень.

Свою вину он не признал.