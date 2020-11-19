Экс-губернатор Мень доставлен в Басманный суд

Фото: СК РФ

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень доставлен в Басманный суд столицы, где ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"Мень доставлен в суд для участия в заседании по мере пресечения", – сказала она.

Софинская также сообщила, что СК РФ просит избрать Меню в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Меня подозревают в растрате 700 миллионов рублей. Следователи сообщали, что в 2011 году он организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Так, по версии следствия, Мень принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую организовал Мень.

Свою вину он не признал.