Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню запрет определенных действий, сообщает ТАСС.

Также уточняется, что ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

"Выслушав мнения сторон, суд избрал Михаилу Меню, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 18 января 2021 года", – сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По информации следствия, в 2011 году Михаил Мень организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Он принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую якобы организовал Мень. Свою вину он не признал.