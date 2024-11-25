Экс-глава департамента Минобороны приговорен к 17 годам колонии по делу о взятках

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Никулинский суд Москвы назначил бывшему зампреду подмосковного правительства и экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрию Куракину 17 лет тюрьмы и штраф в размере 369 миллионов рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме того, суд назначил бывшему первому заместителю Куракина Владиславу Холодкову и главе компании "Оборонспецресурс" Максиму Ану 14 лет тюрьмы и штраф в размере 369 миллионов рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере. Всех осужденных взяли под стражу в зале суда.

Куракин был задержан и арестован в ноябре прошлого года, а затем его перевели под домашний арест. По версии обвинения, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ с иными должностными лицами и подведомственными организациями с 2014 года осуществлял незаконную вырубку здорового леса под видом санитарной на территории воинских частей Западного военного округа по поддельным документам.

