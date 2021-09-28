В Приморском крае возбудили дела о нелегальной рубке леса

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Уголовные дела о нелегальной рубке лесных насаждений с ущербом более 1 миллиарда рублей возбудили в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что расследуются уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

Дополнительные проверки прокуратурой по таким же фактам продолжаются. По их результатам будет рассчитан окончательный размер ущерба.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные проверки прокуроров и различных ведомств на 35% снизили объем нелегальных заготовок древесины в России. В первом полугодии органы прокуратуры зафиксировали порядка 29,8 тысячи нарушений лесного законодательства. Было возбуждено 614 уголовных дел.

В прошлом году в РФ ужесточили ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей может грозить лишение свободы на срок до семи лет.